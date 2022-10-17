Надежда Ангарская призналась, что боится не выплатить ипотеку

Бывшая участница шоу Comedy Woman Надежда Ангарская в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ поделилась переживаниями по поводу финансовой стабильности. Актриса боится, что не сможет выплатить обязательства по ипотеке.
Ангарская рассказала, что свободные деньги предпочитает вкладывать в недвижимость. Актриса с улыбкой вспоминает, как в 2005 году приобрела в ипотеку первую квартиру в Якутии за 400 тысяч рублей. Однако в последнее время Ангарская все чаще переживает, сможет ли расплатиться с долгами.
«Уже третья моя или четвертая ипотека. Пока у тебя есть работа и стабильность — нормально, но когда начинает что-то колыхаться, сидишь и думаешь: так, а что мы будем сейчас делать?» — призналась актриса.
Ангарская пошутила, что ипотека стала ее «подружкой», потому что они не расстаются уже много лет.