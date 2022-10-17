Надежда Ангарская призналась, что боится не выплатить ипотеку

Ангарская рассказала, что свободные деньги предпочитает вкладывать в недвижимость. Актриса с улыбкой вспоминает, как в 2005 году приобрела в ипотеку первую квартиру в Якутии за 400 тысяч рублей. Однако в последнее время Ангарская все чаще переживает, сможет ли расплатиться с долгами.