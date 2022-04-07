«Надеюсь, мы не увидим их на спортивной арене»: иностранные спортсмены поддержали русофобию Запада

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Российские спортсмены продолжают
подвергаться давлению и дискриминации по национальному признаку в международном
сообществе. Однако в то время как одни организации и представители индустрии
поддерживают «культуру отмены» в отношении России, другие призывают отказаться
от подобного рода проявлений, неприемлемых в мировом спорте.
На фоне
продолжающейся спецоперации Вооруженных сил РФ по демилитаризации и
денацификации Украины в странах Запада наблюдается усиление антироссийских
настроений и откровенной русофобии, жертвами которой становятся не только
рядовые граждане России, но и спортсмены. Представители различных видов спорта
повсеместно подвергаются давлению и дискриминации, которые выражаются в
отстранении от международных соревнований, исключением из мировых рейтингов и
запретом национальных символов.
Многие
иностранные спортсмены присоединяются к русофобской политике и открыто поддерживают
решения международных спортивных организаций о недопуске или исключении
российских коллег. Одним из них оказался норвежец, четырехкратный чемпион мира
по лыжным гонкам Эмиль Иверсен, выступивший против возвращения россиян на
международные соревнования до тех пор, пока не изменится ситуация на Украине.
«Надеюсь, мы не увидим их снова на лыжной трассе. Могу заверить, что дело не в том, что мы не хотим, чтобы нас побеждали. Все стремятся соревноваться с лучшими, но очень логично, что в таких условиях это отходит на второй план. Я поддерживаю все спортивные организации и страны, которые дали четкий сигнал. Надеюсь, мы не увидим их на спортивной арене, пока не произойдут серьезные изменения», – заявил Иверсен.
Его коллега
и соотечественник, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо также дал решению
о запрете участия россиян в соревнованиях положительную оценку, назвав его «правильным». При этом, несмотря на массовую
русофобию и попытки «отменить» российских спортсменов, отдельные организации
выступают против такой политики. В частности, Всемирная ассоциация олимпийцев
(WOA) не согласилась с рекомендациями Международного олимпийского комитета
(МОК) отстранить российских атлетов в связи с ситуацией на Украине, подчеркнув, что спортсмены должны сами
принимать решение об участии в международных турнирах, согласно положениям
Олимпийской хартии.
Позицию WOA поддержали российские граждане,
выразив «уважение от всех здравомыслящих» за то, что организация не прогнулась
под массовую антироссийскую истерию. Россияне назвали это «неожиданной и приятной новостью», а также поблагодарили
представителей ассоциации за понимание и поддержку российских спортсменов.
«Наконец-то появились адекватные люди, которые понимают, что не надо лишать наших спортсменов участия в международных соревнованиях», – говорится в комментарии одного из пользователей Сети.
«Возможно, это заявление и не поможет, но важно, что хоть кто-то поднимает голос против нарушения прав спортсменов (да и вообще любых обычных людей)», – пишет комментатор под ником «Спорт_в_массы».
«О, Господи, неужели еще есть здравомыслящие люди? Спасибо за поддержку. Хотелось, чтобы и другие организации, в первую очередь МОК, помнили об этой Олимпийской хартии», – отмечает еще один пользователь.
Стоит
отметить, что российские спортсмены становятся жертвами русофобских решений не
только международных федераций и ассоциаций. Некоторые, как, например,
футболисты чешских клубов «Ческе-Будеевице» и «Богемианс 1905» Максим Матвеев и
Евгений Назаров, были вынуждены расторгнуть контракты с командами из-за проблем с выдачей виз. Так, Матвеев вовремя подал
документы на визу, но в связи с ситуацией на Украине власти Чехии приостановили
их выдачу, и футболисту пришлось покинуть команду, так и не успев провести за клуб
ни одного матча. Назаров обращался с просьбой решить проблему с продлением
рабочей визы, но получил отказ, в результате чего его контракт был расторгнут.
Комментируя
сложившуюся на сегодняшний день ситуацию в международном спорте, бывший пилот
команды «Формулы-1» «Хаас» россиянин Никита Мазепин заявил, что считает введение санкций против
России и дискриминацию в отношении российских спортсменов «культурой отмены»,
которая стала популярна в странах западного мира в последнее время. При этом
сам гонщик был включен Правительством Великобритании в санкционный список.
«Я не согласен с тем, что нахожусь под санкциями и, как и говорил ранее, намерен оспаривать это. Хотя, возможно, сейчас неподходящее время, потому что если вы посмотрите на ситуацию со спортсменами и в целом, то сейчас имеет место культура отмены в отношении моей страны», – убежден Мазепин.
Ранее свое
мнение о беспрецедентной русофобии на Западе высказала президент Федерации
лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, подчеркнув, что сегодня политика
довольно глубоко проникла в спортивную сферу, чего допускать не стоило. По ее
словам, каждый должен заниматься своим делом. Только в том случае, если
спортсмены будут тренироваться и соревноваться, а политики продолжат заниматься
исключительно политикой, убеждена Вяльбе, везде в мире будет порядок.