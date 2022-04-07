«Надеюсь, мы не увидим их на спортивной арене»: иностранные спортсмены поддержали русофобию Запада

«Надеюсь, мы не увидим их снова на лыжной трассе. Могу заверить, что дело не в том, что мы не хотим, чтобы нас побеждали. Все стремятся соревноваться с лучшими, но очень логично, что в таких условиях это отходит на второй план. Я поддерживаю все спортивные организации и страны, которые дали четкий сигнал. Надеюсь, мы не увидим их на спортивной арене, пока не произойдут серьезные изменения», – заявил Иверсен.