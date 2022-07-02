Над центром Донецка сбиты две ракеты за две минуты

В районе центра Донецка были сбиты две воздушные цели с интервалом в две минуты. Об этом рассказал первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.
Также сообщалось, что в Запорожской области вооруженные украинские формирования обстреляли из гранатомета грузовой поезд с продовольствием. Об этом рассказал член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.