Новости0

Над центром Донецка сбиты две ракеты за две минуты

Над центром Донецка сбиты две ракеты за две минуты
Федеральное агентство новостей

В районе центра Донецка были сбиты две воздушные цели с интервалом в две минуты. Об этом рассказал первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

Также сообщалось, что в Запорожской области вооруженные украинские формирования обстреляли из гранатомета грузовой поезд с продовольствием. Об этом рассказал член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.