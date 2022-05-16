Национализированный завод Renault могут использовать для производства электромобилей

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На национализированном заводе Renault «Автофрамос» можно запустить обновленные модели электромобилей, однако в рамках закона менять оборудование компании в течение шести лет нельзя, заявил автоэксперт Дмитрий Славнов.
В интервью телеканалу «360» он отметил, что основная проблема российских автомобильных предприятий заключается в выпуске аккумуляторов. Если Теslа создала колесо, которое ускоряется и тормозит за счет магнитной сферы, то у российских производителей за это отвечал аккумулятор, что вызывало сложности в процессе сборки.
«На заводе “Автофрамос” можно делать все что угодно. Но, опять же, такой нюанс: в течение шести лет они могут выкупить. То есть если брать сейчас юридически и по закону, то в течение шести лет мы ничего не можем менять. Мы сможем собирать только на том оборудовании, которое есть. Если никто его не выкупит обратно за это время, мы там уже можем модернизировать и делать все что угодно», — добавил Славнов.
Российские активы группы Renault вскоре перейдут под государственный контроль. Как заявил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, на предприятии могут запустить производство автомобилей советского бренда «Москвич», в том числе электрокаров.