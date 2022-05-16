Национализированный завод Renault могут использовать для производства электромобилей

«На заводе “Автофрамос” можно делать все что угодно. Но, опять же, такой нюанс: в течение шести лет они могут выкупить. То есть если брать сейчас юридически и по закону, то в течение шести лет мы ничего не можем менять. Мы сможем собирать только на том оборудовании, которое есть. Если никто его не выкупит обратно за это время, мы там уже можем модернизировать и делать все что угодно», — добавил Славнов.