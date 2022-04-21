Националисты убивают желающих сдаться солдат, мирное население прорывается под снарядами: репортаж из Мариуполя

За несколько минут до окончания срока работы коридора, к

точке эвакуации для жителей вышла группа мирных граждан. Одна из женщин была с

двумя детьми младше двух лет. Прекращение огня дало им возможность покинуть

подвал своего дома, находящегося прямо у промзоны. Один из их соседей не смог

дойти, у него отнялись ноги. Военнослужащим пришлось спешно эвакуировать его на

машине после окончания режима прекращения огня в тот самый момент, когда бои за

«Азовсталь» начались с новой силой.