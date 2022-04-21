Националисты убивают желающих сдаться солдат, мирное население прорывается под снарядами: репортаж из Мариуполя

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Два дня, 19 и 20 апреля в Мариуполе по четыре часа
действовали «зеленые коридоры», по которым из зоны боев могли выйти мирные
жители, а также безопасно пройти сдавшиеся в плен украинские военные. О том,
как проходила эвакуация – в специальном репортаже «Народных Новостей».
На данный момент все оставшиеся украинские силы в Мариуполе
заблокированы на территории промышленного комплекса металлургического завода «Азовсталь».
Однако в близлежащих к зоне боевых действий домах, а также в самом комбинате
могут оставаться мирные жители. Поэтому два дня войска армий ДНР и России
прекращали огонь на четыре часа, давая возможность эвакуироваться мирным
жителям и сдаться военным.
Информация об открытии «зеленых коридоров» доводилась всеми
возможными средствами, включая звуковещательные установки. Назначенные места
отмечали красными флагами.
Одно из таких мест — проспект Победы. Это широкая улица,
идущая прямо от проходной «Азовстали». На четыре часа она стала «зеленым
коридором». Но в районе завода периодически была слышна стрельба из стрелкового
и автоматического оружия. Националисты снова пытались сорвать эвакуационные
мероприятия, а их лидеры в этот момент требовали вмешательства от третьих стран.
Для обеспечения «настоящего» безопасного выхода.
За несколько минут до окончания срока работы коридора, к
точке эвакуации для жителей вышла группа мирных граждан. Одна из женщин была с
двумя детьми младше двух лет. Прекращение огня дало им возможность покинуть
подвал своего дома, находящегося прямо у промзоны. Один из их соседей не смог
дойти, у него отнялись ноги. Военнослужащим пришлось спешно эвакуировать его на
машине после окончания режима прекращения огня в тот самый момент, когда бои за
«Азовсталь» начались с новой силой.
За эти дни по затянутым дымом от постоянных боев улицам в
безопасные места смогли выйти сотни мирных жителей: стариков, семей с детьми. Люди,
оставшиеся в окружении украинских военных, массово не выходили, так и не
использовав, возможно, свой последний шанс сохранить жизнь. Скорее всего среди
них были желающие это сделать, но хорошо известны случаи убийств националистами
пытающихся сдаться.