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    Националисты убивают желающих сдаться солдат, мирное население прорывается под снарядами: репортаж из Мариуполя

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Националисты убивают желающих сдаться солдат, мирное население прорывается под снарядами: репортаж из Мариуполя

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    Народные Новости/Дмитрий Астрахань

    Два дня, 19 и 20 апреля в Мариуполе по четыре часа
    действовали «зеленые коридоры», по которым из зоны боев могли выйти мирные
    жители, а также безопасно пройти сдавшиеся в плен украинские военные. О том,
    как проходила эвакуация – в специальном репортаже «Народных Новостей».

    Националисты убивают желающих сдаться солдат, мирное население прорывается под снарядами: репортаж из Мариуполя
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Националисты убивают желающих сдаться солдат, мирное население прорывается под снарядами: репортаж из Мариуполя
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Националисты убивают желающих сдаться солдат, мирное население прорывается под снарядами: репортаж из Мариуполя
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Националисты убивают желающих сдаться солдат, мирное население прорывается под снарядами: репортаж из Мариуполя
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Националисты убивают желающих сдаться солдат, мирное население прорывается под снарядами: репортаж из Мариуполя
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Националисты убивают желающих сдаться солдат, мирное население прорывается под снарядами: репортаж из Мариуполя
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Националисты убивают желающих сдаться солдат, мирное население прорывается под снарядами: репортаж из Мариуполя
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Националисты убивают желающих сдаться солдат, мирное население прорывается под снарядами: репортаж из Мариуполя
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Националисты убивают желающих сдаться солдат, мирное население прорывается под снарядами: репортаж из Мариуполя
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань

    На данный момент все оставшиеся украинские силы в Мариуполе
    заблокированы на территории промышленного комплекса металлургического завода «Азовсталь».
    Однако в близлежащих к зоне боевых действий домах, а также в самом комбинате
    могут оставаться мирные жители. Поэтому два дня войска армий ДНР и России
    прекращали огонь на четыре часа, давая возможность эвакуироваться мирным
    жителям и сдаться военным.

    Националисты убивают желающих сдаться солдат, мирное население прорывается под снарядами: репортаж из Мариуполя
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Националисты убивают желающих сдаться солдат, мирное население прорывается под снарядами: репортаж из Мариуполя
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Националисты убивают желающих сдаться солдат, мирное население прорывается под снарядами: репортаж из Мариуполя
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Националисты убивают желающих сдаться солдат, мирное население прорывается под снарядами: репортаж из Мариуполя
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Националисты убивают желающих сдаться солдат, мирное население прорывается под снарядами: репортаж из Мариуполя
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Националисты убивают желающих сдаться солдат, мирное население прорывается под снарядами: репортаж из Мариуполя
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Националисты убивают желающих сдаться солдат, мирное население прорывается под снарядами: репортаж из Мариуполя
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Националисты убивают желающих сдаться солдат, мирное население прорывается под снарядами: репортаж из Мариуполя
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Националисты убивают желающих сдаться солдат, мирное население прорывается под снарядами: репортаж из Мариуполя
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань

    Информация об открытии «зеленых коридоров» доводилась всеми
    возможными средствами, включая звуковещательные установки. Назначенные места
    отмечали красными флагами.

    Националисты убивают желающих сдаться солдат, мирное население прорывается под снарядами: репортаж из Мариуполя
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Националисты убивают желающих сдаться солдат, мирное население прорывается под снарядами: репортаж из Мариуполя
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Националисты убивают желающих сдаться солдат, мирное население прорывается под снарядами: репортаж из Мариуполя
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Националисты убивают желающих сдаться солдат, мирное население прорывается под снарядами: репортаж из Мариуполя
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Националисты убивают желающих сдаться солдат, мирное население прорывается под снарядами: репортаж из Мариуполя
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Националисты убивают желающих сдаться солдат, мирное население прорывается под снарядами: репортаж из Мариуполя
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Националисты убивают желающих сдаться солдат, мирное население прорывается под снарядами: репортаж из Мариуполя
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Националисты убивают желающих сдаться солдат, мирное население прорывается под снарядами: репортаж из Мариуполя
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Националисты убивают желающих сдаться солдат, мирное население прорывается под снарядами: репортаж из Мариуполя
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань

    Одно из таких мест — проспект Победы. Это широкая улица,
    идущая прямо от проходной «Азовстали». На четыре часа она стала «зеленым
    коридором». Но в районе завода периодически была слышна стрельба из стрелкового
    и автоматического оружия. Националисты снова пытались сорвать эвакуационные
    мероприятия, а их лидеры в этот момент требовали вмешательства от третьих стран.
    Для обеспечения «настоящего» безопасного выхода.

    Националисты убивают желающих сдаться солдат, мирное население прорывается под снарядами: репортаж из Мариуполя
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Националисты убивают желающих сдаться солдат, мирное население прорывается под снарядами: репортаж из Мариуполя
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Националисты убивают желающих сдаться солдат, мирное население прорывается под снарядами: репортаж из Мариуполя
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Националисты убивают желающих сдаться солдат, мирное население прорывается под снарядами: репортаж из Мариуполя
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Националисты убивают желающих сдаться солдат, мирное население прорывается под снарядами: репортаж из Мариуполя
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Националисты убивают желающих сдаться солдат, мирное население прорывается под снарядами: репортаж из Мариуполя
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Националисты убивают желающих сдаться солдат, мирное население прорывается под снарядами: репортаж из Мариуполя
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Националисты убивают желающих сдаться солдат, мирное население прорывается под снарядами: репортаж из Мариуполя
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань

    За несколько минут до окончания срока работы коридора, к
    точке эвакуации для жителей вышла группа мирных граждан. Одна из женщин была с
    двумя детьми младше двух лет. Прекращение огня дало им возможность покинуть
    подвал своего дома, находящегося прямо у промзоны. Один из их соседей не смог
    дойти, у него отнялись ноги. Военнослужащим пришлось спешно эвакуировать его на
    машине после окончания режима прекращения огня в тот самый момент, когда бои за
    «Азовсталь» начались с новой силой.

    Националисты убивают желающих сдаться солдат, мирное население прорывается под снарядами: репортаж из Мариуполя
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Националисты убивают желающих сдаться солдат, мирное население прорывается под снарядами: репортаж из Мариуполя
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Националисты убивают желающих сдаться солдат, мирное население прорывается под снарядами: репортаж из Мариуполя
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Националисты убивают желающих сдаться солдат, мирное население прорывается под снарядами: репортаж из Мариуполя
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Националисты убивают желающих сдаться солдат, мирное население прорывается под снарядами: репортаж из Мариуполя
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Националисты убивают желающих сдаться солдат, мирное население прорывается под снарядами: репортаж из Мариуполя
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Националисты убивают желающих сдаться солдат, мирное население прорывается под снарядами: репортаж из Мариуполя
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Националисты убивают желающих сдаться солдат, мирное население прорывается под снарядами: репортаж из Мариуполя
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань
    Националисты убивают желающих сдаться солдат, мирное население прорывается под снарядами: репортаж из Мариуполя
    Народные Новости/Дмитрий Астрахань

    За эти дни по затянутым дымом от постоянных боев улицам в
    безопасные места смогли выйти сотни мирных жителей: стариков, семей с детьми. Люди,
    оставшиеся в окружении украинских военных, массово не выходили, так и не
    использовав, возможно, свой последний шанс сохранить жизнь. Скорее всего среди
    них были желающие это сделать, но хорошо известны случаи убийств националистами
    пытающихся сдаться.

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