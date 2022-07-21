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Начштаба ВВС США Браун не исключил поставки западных истребителей Украине

Начштаба ВВС США Браун не исключил поставки западных истребителей Украине
globallookpress.com/Jaroslav Ozana/CTK

Западные страны могут поставить истребители Украине, но не российского производства. Об этом со ссылкой на начальника штаба американских военно-воздушных сил генерала Чарльза Брауна сообщает Politico.

Высокопоставленный военный отметил, что не может сказать, какие именно истребители будут поставлены Украине. Но это будет «что-то нерусское», уточнил Браун.

«Есть американские (истребители), есть Gripen из Швеции, есть Eurofighter или Rafale. Так что есть целый ряд различных истребителей, которые могли бы отправиться на Украину», – заявил генерал ВВС США.

Ранее активно обсуждалась инициатива по передаче Киеву истребителей советского производства. Однако ее заветировала американская администрация, опасавшаяся повышать риски прямой конфронтации с РФ.

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