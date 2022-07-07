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Начнут переобуваться: продюсер Лавров спрогнозировал судьбу уехавших звезд из России

Начнут переобуваться: продюсер Лавров спрогнозировал судьбу уехавших звезд из России
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Уехавшие после начала спецоперации знаменитости, не найдя для себя применения на Западе, постепенно начнут переобуваться, твое мнение об исполнителях, которым запретили въезд в Россию на 50 лет, высказал беседе с «Народными Новостями» известный российский продюсер Сергей Лавров.

По мнению Лаврова, никакие ограничения никогда ничему не способствуют, потому что народ сам решит, что ему нравится, а что не нравится. Запреты — это своего рода навязывание, а это никогда к хорошему не приводит.

«Каждый человек сам выбирает свою судьбу и решает, что ему надо, а что нет», — считает Лавров.

globallookpress.com/Anatoly Lomohov/Russian Look
globallookpress.com/Anatoly Lomohov/Russian Look

Понять мотивы, которыми руководствовались знаменитости, делая те или иные заявления относительно происходящих событий, сказать нельзя. Кто-то, наверное, сделал это из-за денег, кто-то по другим своим причинам, однако точно понять, что находится за занавесом, и что ими руководит, нельзя.

«Если они сделали для себя такой выбор — флаг им в руки. Жизнь расставит все по своим местам. На мой взгляд, когда они поймут, что в том мире, который они для себя выбрали, они не найдут себе применения и точек соприкосновения, естественно, они начнут постепенно переобуваться, как это часто бывает», — считает Лавров.

Комсомольская правда/Global Look Press
Комсомольская правда/Global Look Press

Каждый делает свой выбор, согласно своему воспитанию, которое ему дали родители и образование, рассказал Лавров. Российская эстрада толком ничего не потеряет от того, что некоторые знаменитости не будут выступать на сценах страны.

«Потому что, когда дело касается эстрады, действует принцип: “Король умер, да здравствует король!”» — подытожил Лавров.

Ранее продюсер сообщил, что за сумму в 350 тысяч евро уехавшая в Израиль Алла Пугачева не нужна прокатчикам. На российской эстраде есть много звезд, которые за выступление просят гораздо меньшие гонорары. Например, Григорий Лепс, Филипп Киркоров и Ирина Аллегрова хотят получить за концерт от 45 тысяч евро, это 2,5 миллиона рублей по текущему курсу.

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