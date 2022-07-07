Начнут переобуваться: продюсер Лавров спрогнозировал судьбу уехавших звезд из России

«Если они сделали для себя такой выбор — флаг им в руки. Жизнь расставит все по своим местам. На мой взгляд, когда они поймут, что в том мире, который они для себя выбрали, они не найдут себе применения и точек соприкосновения, естественно, они начнут постепенно переобуваться, как это часто бывает», — считает Лавров.