«Начнем сразу с тузов»: Кедми ловко поставил на место экс-главу ЦРУ после слов о России и ядерном оружии

«Как можно до такой степени безграмотно излагать такие вещи. Он пишет сценарий, который ему нравится, но он даже не пытается представить развитие событий, которое может быть. Если такие офицеры наполняют центральное разведывательное управление, которое должно давать оценку ситуации и развития событий, то страна в ужасном положении. Это типичная их ошибка. Но там еще осталось несколько здравых людей, которые понимают, что развитие ядерной войны может начаться с конца. Начнем сразу с тузов. И тогда не останется в США никого, кто сможет ответить военным ударом по российским воинским частям. Поэтому такие заявления – свидетельство растущей деградации западного мира», – сказал Кедми в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым».