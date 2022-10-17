«Начнем сразу с тузов»: Кедми ловко поставил на место экс-главу ЦРУ после слов о России и ядерном оружии

Военный эксперт Яков Кедми резко отреагировал на заявления США о возможном применении ядерного оружия. По мнению специалисты, на Западе не могут адекватно оценивать ситуацию.
Военный эксперт Яков Кедми отметил, что в США почти не осталось здравых людей, в том числе, в центральном разведывательном управлении.
В США продолжают делать нелепые заявления о ядерном оружии, не задумываясь о последствиях.
Так, например, бывший глава ЦРУ США Дэвид Петреус в интервью телеканалу ABC News заявил, что якобы нужно всерьез воспринимать угрозу об использовании ядерного оружия со стороны России.
Мало того, по его словам, в случае ядерного удара Вашингтон вместе с союзниками по НАТО могут уничтожать российские силы на Украине, в Крыму, а также Черноморский флот.
«Как можно до такой степени безграмотно излагать такие вещи. Он пишет сценарий, который ему нравится, но он даже не пытается представить развитие событий, которое может быть. Если такие офицеры наполняют центральное разведывательное управление, которое должно давать оценку ситуации и развития событий, то страна в ужасном положении. Это типичная их ошибка. Но там еще осталось несколько здравых людей, которые понимают, что развитие ядерной войны может начаться с конца. Начнем сразу с тузов. И тогда не останется в США никого, кто сможет ответить военным ударом по российским воинским частям. Поэтому такие заявления – свидетельство растущей деградации западного мира», – сказал Кедми в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым».
Ранее Кедми заявил, что российские военные должны быть готовы к тому, что на территорию Украины могут войти польские войска.