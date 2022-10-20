Начиненные наркотиками шоколадки пытались передать заключенному в Ставропольском крае

При досмотре продуктовой посылки сотрудники исправительной колонии Георгиевского округа Ставропольского края обнаружили два брикета темно-коричневого цвета. Наркотики были спрятаны в шоколадных батончиках известных брендов.
Как выяснилось, посылка с запрещенными веществами, спрятанными среди сладостей, пришла на имя 41-летнего осужденного из Москвы. Все псевдо-шоколадки были отправлены на судебно-химическое исследование, сообщает сетевое издание «АТВмедиа».
Как сообщили в антинаркотической комиссии Ставропольского края, в отношении отправителя посылки инициирована процессуальная проверка.