Начиненные наркотиками шоколадки пытались передать заключенному в Ставропольском крае

Как выяснилось, посылка с запрещенными веществами, спрятанными среди сладостей, пришла на имя 41-летнего осужденного из Москвы. Все псевдо-шоколадки были отправлены на судебно-химическое исследование, сообщает сетевое издание «АТВмедиа».