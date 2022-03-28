Начинаем с понедельника: гаджет, который поможет перестроиться на ЗОЖ и сохранить эмоциональный запал

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Впрочем, вы можете поручить вести статистику своему персональному помощнику – умным весам Polaris PWS 1886 IQ Home. Они зафиксируют все ваши достижения и динамику изменений. С ними вы сможете контролировать эффективность тренировок и диет. Все данные всегда будут под рукой в вашем смартфоне.Взвешенное решениеPWS 1886 IQ Home работают по методу биоимпедансного анализа тела: весы подают слабый электрический импульс, которым измеряют сопротивление разных тканей организма. Таким образом, они получают данные по 6 параметрам: вес, процентное содержание костной, мышечной, жировой массы, долю воды и расчет индекса массы тела BMI (ИМТ). Умные весы синхронизируются со смартфоном по Bluetooth и сохраняют все данные в приложении Polaris IQ Home.Поставьте цели и достигайте ихВ приложении Polaris IQ Home можно поставить целевой вес и ежедневно отслеживать свой прогресс. В профиле отображается отклонение индекса массы тела от «нормы» и тенденция развития показателей. Эти данные помогут вам оценить эффективность физических нагрузок и систем питания. Для удобства у весов предусмотрена широкая платформа 30х30 см, прорезиненные нескользящие ножки и ЖК-дисплей с подсветкой.Подключите домашних в свою командуМодель весов Polaris PWS 1886 IQ Home сохраняет историю взвешиваний до 20 пользователей. При этом ваши личные данные останутся в секрете, т.к. после регистрации для каждого пользователя создается профиль, в котором отображается только его история взвешивания.Гарантия – 3 года.



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