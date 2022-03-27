Начался массовый дрейф украинских мин в сторону Болгарии и Румынии

Подписывайтесь на новости RNT24 в

загрузка...

Украинские военные нечаянно отправили минные ловушки для Болгарии и Румынии. Об опасности сообщили турецкие морпехи, обезвредившие мины в Черном море.

Изначально две якорные мины обнаружили в проливе Босфор экипажи торговых кораблей. Как сообщает турецкий телеканал NTV, Киев несет ответственность за бесконтрольно плавающие в море мины.

Уточняется, что мины были установлены военным командованием Украины для российских военных. Так Украина подготовилась к спецоперации ВС РФ. Однако боеприпасы были унесены штормом.

В Турции подтвердили, что течение сделало свое дело, и опасные находки моряков – это только начало.

Ранее аналогичный вывод сделали в Минобороны РФ. Как сообщал генерал-полковник Михаил Мизинцев, являющийся главой Национального центра управления обороной, массовый дрейф мин угрожает портам Болгарии и Румынии.

В ФСБ РФ также приводили подсчеты, подтверждая массовость дрейфующих взрывных устройств. Обрыв фиксирующих тросов привел к потере ВСУ 420 мин, которые угрожают безопасности каждому государству, имеющему выход в Черное море.

По словам Мизинцева, опасность подрыва грозит судам, находящимся в портах украинских городов в Одессе, Николаева, Херсоне, Мариуполе и ряде других.

В связи с этим могут возникнуть трудности в десантировании флота РФ, отмечает портал «Военное обозрение». Причем ловушки могут нарушить судоходство и соседних стран, имеющим выход в Средиземное море, считает редакция

загрузка...