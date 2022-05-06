Начало продаж бургера с названием «Бандера» в норвежском McDonald's обернулось скандалом

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Филиал ресторанов быстрого питания McDonalds в Норвегии ввел новую позицию в меню — бургер с названием «Бандера». Такой ход компании вызвал недовольство в социальных сетях и обернулся скандалом.
Отмечается, что бургер назван в честь украинского националиста Степана Бандеры. Но представители компании не стали комментировать появление новой позиции в меню.
При этом, такой шаг ресторана вызвал недовольства в сети. Пользователи обвинили ресторан в пропаганде национализма.
Некоторые люди отметили, что название бургера может быть связано с испанским словом «флаг». В пользу этой версии говорит состав соуса к бургеру: гуакамоле, чипсы начо и маринованный красный лук, которые используются в мексиканской кухне.
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