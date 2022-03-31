Начальник войск РХБЗ Кириллов: Киев планировал приспособить дроны Bayraktar для распыления аэрозолей

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Киевские власти искали возможность оснастить турецкие
беспилотники Bayraktar устройством для распыления аэрозолей, заявил начальник войск
радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь
Кириллов.
По его словам, украинское двигателестроительное предприятие «Мотор
Сич» направляло запрос производителю этих БПЛА о возможности установки на
аппараты механизмов по распылению аэрозолей емкостью свыше 20 литров еще в
декабре прошлого года.
«Фактически, речь идет о разработке киевским режимом
технических средств доставки и применения биологического оружия с возможностью
их использования против Российской Федерации», — отметил Кириллов.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало,
что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам
Украины, мирному населению ничего не угрожает.