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Начальник отдела полиции разбился на «Ладе» под Астраханью

Начальник отдела полиции разбился на «Ладе» под Астраханью
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Смертельная автоавария произошла на трассе Астрахань — Марфино. В результате столкновения трех автомобилей погиб начальник отдела полиции №1 УМВД России по Астрахани, еще пять человек были доставлены в больницу.

Согласно сообщению пресс-службы регионального УМВД России, автокатастрофа произошла в воскресенье в Володарском районе. По предварительной информации, 83-летний автомобилист на ГАЗ-3110 не уступил дорогу Opel Astra. После этого иномарка во избежание ДТП вырулила «на встречку» и врезалась в машину полицейских.

«Водитель автомобиля «Opel Astra» и его пассажиры — три девушки 2004 г.р. с травмами различной степени тяжести доставлены в лечебное учреждение», — следует из сообщения УМВД России.

В «Ладе» ехал начальник отдела полиции Астрахани, который от полученных травм скончался до приезда медиков. На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются обстоятельства ДТП, передает телеканал «360».

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