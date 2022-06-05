Начальник отдела полиции разбился на «Ладе» под Астраханью

Смертельная автоавария произошла на трассе Астрахань — Марфино. В результате столкновения трех автомобилей погиб начальник отдела полиции №1 УМВД России по Астрахани, еще пять человек были доставлены в больницу.
Согласно сообщению пресс-службы регионального УМВД России, автокатастрофа произошла в воскресенье в Володарском районе. По предварительной информации, 83-летний автомобилист на ГАЗ-3110 не уступил дорогу Opel Astra. После этого иномарка во избежание ДТП вырулила «на встречку» и врезалась в машину полицейских.
«Водитель автомобиля «Opel Astra» и его пассажиры — три девушки 2004 г.р. с травмами различной степени тяжести доставлены в лечебное учреждение», — следует из сообщения УМВД России.
В «Ладе» ехал начальник отдела полиции Астрахани, который от полученных травм скончался до приезда медиков. На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются обстоятельства ДТП, передает телеканал «360».