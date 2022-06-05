Начальник отдела полиции разбился на «Ладе» под Астраханью

Согласно сообщению пресс-службы регионального УМВД России, автокатастрофа произошла в воскресенье в Володарском районе. По предварительной информации, 83-летний автомобилист на ГАЗ-3110 не уступил дорогу Opel Astra. После этого иномарка во избежание ДТП вырулила «на встречку» и врезалась в машину полицейских.