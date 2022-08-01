“Начали отниматься руки и ноги”: Анатолий Чубайс попал в реанимацию в Европе с диагнозом “синдром Гийена — Барре”

Анатолий Чубайс

Вчера вечером Ксения Собчак в своем телеграм-канале “Кровавая барыня” сообщила, что Анатолий Чубайс попал в реанимацию.

Говорила только что с Авдотьей [Смирновой]. Состояние нестабильное. Стало плохо, внезапно начали отниматься руки и ноги. Вот комментарий лично Анатолия Борисовича: “Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом “синдром Гийена — Барре”. Состояние средней тяжести, стабильное”,

— написала Собчак.

Синдром Гийена — Барре — это редкое состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. В тяжелых случаях это может привести к полному параличу, но, по данным ВОЗ, большинство людей выздоравливают. В прошлом году Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что синдром Гийена — Барре будет включен в список редких побочных эффектов вакцины от коронавируса компании Janssen. Симптомы наблюдались и в редких случаях после вакцинации препаратом AstraZeneca.

В новостном канале “Осторожно, новости”, который ведет команда Собчак, также появилась следующая информация:

Комнату, где находился Чубайс, когда почувствовал себя плохо, обследовали специалисты в костюмах химической защиты.

Позднее информацию о том, что Чубайса госпитализировали в Европе с синдромом Гийена — Барре, подтвердил ТАСС через анонимный источник. По данным собеседника агентства, состояние Чубайса уже улучшилось.

Вскоре после начала спецоперации на Украине Анатолий Чубайс покинул пост спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития и уехал из России. Каких-либо официальных заявлений о своей позиции он не делал, но источники Bloomberg сообщали, что Чубайс ушел с должности из-за несогласия с действиями Владимира Путина.

Первым новостью поделился блогер Vacilek.