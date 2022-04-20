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    Нацбатальон «Азов» озвучил условия для выхода из промзоны Мариуполя

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Нацбатальон «Азов» озвучил условия для выхода из промзоны Мариуполя

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    Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global look press

    Заместитель командира полка «Азов» (против его участников
    в РФ заведены уголовные дела) Святослав Паламар озвучил условия, по которым
    силовики готовы покинуть территорию предприятия «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом
    пишет издание «Страна».

    Боевики не согласны сдаваться в плен. Они готовы пойти на
    эвакуацию в третью страну или при ее непосредственном участии. При этом им
    должны сохранить личное стрелковое оружие. Кроме того, представители
    нацбатальона хотят забрать с собой тела погибших сослуживцев.

    По словам Паламара, представители Киева в лице советника
    главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка и лидера парламентской
    фракции «Слуга народа» Давида Арахамии готовы прибыть в Мариуполь. Однако они
    пойдут на этот шаг, если в город также приедут помощник президента России
    Владимир Мединский и врио главы фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Стороны должны обсудить
    вопрос выхода силовиков и мирных граждан.

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