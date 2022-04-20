Нацбатальон «Азов» озвучил условия для выхода из промзоны Мариуполя

Боевики не согласны сдаваться в плен. Они готовы пойти на

эвакуацию в третью страну или при ее непосредственном участии. При этом им

должны сохранить личное стрелковое оружие. Кроме того, представители

нацбатальона хотят забрать с собой тела погибших сослуживцев.