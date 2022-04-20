Нацбатальон «Азов» озвучил условия для выхода из промзоны Мариуполя

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Заместитель командира полка «Азов» (против его участников
в РФ заведены уголовные дела) Святослав Паламар озвучил условия, по которым
силовики готовы покинуть территорию предприятия «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом
пишет издание «Страна».
Боевики не согласны сдаваться в плен. Они готовы пойти на
эвакуацию в третью страну или при ее непосредственном участии. При этом им
должны сохранить личное стрелковое оружие. Кроме того, представители
нацбатальона хотят забрать с собой тела погибших сослуживцев.
По словам Паламара, представители Киева в лице советника
главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка и лидера парламентской
фракции «Слуга народа» Давида Арахамии готовы прибыть в Мариуполь. Однако они
пойдут на этот шаг, если в город также приедут помощник президента России
Владимир Мединский и врио главы фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Стороны должны обсудить
вопрос выхода силовиков и мирных граждан.