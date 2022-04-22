Нацбанк Украины запретил покупку криптовалют с гривневых счетов

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Нацбанк Украины ввел дополнительные ограничения на трансграничные операции граждан с целью предотвращения непроизводительного оттока капитала из страны в условиях военного положения.

Теперь физлицам временно запрещено проводить quasi cash операции с гривневых банковских счетов. К операциям quasi cash относятся: пополнение электронных кошельков, брокерских или форекс-счетов, оплата дорожных чеков, покупка виртуальных активов.

Физические лица смогут покупать активы, которые непосредственно обмениваются на денежные средства и относятся к операциям quasi cash, используя только собственную иностранную валюту, в пределах лимита 100 тыс. грн в месяц в эквиваленте. Соответствующий лимит также распространяется на трансграничные P2P переводы. Указанные безналичные операции разрешено производить с использованием платежных карт, эмитированных к счетам, открытым в иностранной валюте.





Национальный банк также добавил, что физические лица также могут в пределах отдельного лимита в 100 тыс. грн в месяц осуществлять трансграничные Р2Р-переводы со счетов, открытых в банках в национальной валюте.

С 16 марта ПриватБанк временно запретил своим клиентам заводить гривны на криптовалютные биржи. Представители Binance в комментарии ForkLog подтвердили, что у пользователей «наблюдаются проблемы с подобными транзакциями».