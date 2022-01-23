Нацбанк Украины из-за инфляции готов поднять учетную ставку до 30%

Нацбанк Украины из-за инфляции готов поднять учетную ставку до 30% Новости
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Национальный банк Украины поднял учетную ставку на 1%. О повышении заявил глава регулятора Кирилл Шевченко, сообщает «Прайм». Монетарная политика может быть ужесточена еще раз, вернувшись к показателям 2015 года.

Регулятор в июне 2020 года снизил учетную ставку на 2% — с 8% до 6%. Размер ставки оставался стабильным до весны 2021 года, когда началось ее повышение из-за инфляции в стране.

Нацбанк Украины может не ограничиться повышением учетной ставки до 10%. Регулятор предупреждает, что возможны и последующие повышения, если будет необходимость уменьшать давление инфляции. Максимальное повышение ставки было в марте-августе 2015 года, когда НаБУ поднял ее до 30%. Не исключено, что в 2022 году придется принять аналогичные меры.

Госбюджет на 2022 год парламент Украины принял с дефицитом 3,5% ВВП и инфляцией на уровне 6,2%. Минимальный размер зарплаты в стране будет 244 доллара, а средняя зарплата — примерно 590-656 долларов.

Украинцы боятся, что страна вернется к разрухе 90-х годов, а рост стоимости продуктов приведет к введению продуктовых карточек.

 
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