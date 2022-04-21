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    Набиуллина успокоила россиян: стране не грозит дефолт

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Набиуллина успокоила россиян: стране не грозит дефолт

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    Агентство «Москва» / Андрей Никеричев

    Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что у России
    есть все необходимые финансовые ресурсы и никакой дефолт стране не угрожает.

    «Что касается возможности дефолта, у России есть ресурсы, есть все необходимые финансовые ресурсы, никакой дефолт нам не грозит», — цитируют Набиуллину РИА Новости

    Россия 24 числа приступила к проведению спецоперации по защите
    республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций,
    многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ.
    Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начал введения санкций
    заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику
    России.

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