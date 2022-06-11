Набиуллина указала на ключевые факторы укрепления рубля

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина рассказала, при каких условиях рубль продолжит укрепляться.
По ее словам, для такого сценария развития событий Москве необходимо сохранять высокие объемы экспорта, при этом снижая импорт. Вместе с тем отток капитала из России также должен сокращаться, что позволит национальной валюте укрепиться по отношению к доллару и евро.
Ранее Набиуллина заявила, что риски ускорения инфляции в России по-прежнему продолжают сохраняться на высоком уровне. Глава ЦБ отметила, что повышение потребительских цен может быть спровоцировано в случае резкого эмбарго на российские энергоносители при условии отсутствия альтернативных рынков сбыта.