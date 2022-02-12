Набережную реки Смоленки полностью залило водой

Набережную реки Смоленки полностью залило водой Новости
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Пешеходная зона вблизи набережной реки Смоленки в Петербурге заполнилась водой. Жителей Васильевского острова призвали быть осторожнее.

Сообщения об инциденте начали появляться 12 февраля. Причины затопления не уточняются, однако предполагается, что это могло произойти из-за прорыва трубы. Об этом свидетельствуют фотографии с места происшествия. Петербуржцев призвали быть внимательнее при перемещении по набережной.

Улицы Петербурга неоднократно заливало водой. Чаще всего это происходит из-за коммунальных аварий и плохой снегоуборки. Местные власти во главе с губернатором Александром Бегловым еще осенью заявляли о готовности города к зимнему сезону, однако реальная картина доказывает обратное.

 
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