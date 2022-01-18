На Земле превышена безопасная планетарная граница для загрязняющих веществ

Группа исследователей из разных стран, оценив влияние синтетических химических веществ на стабильность земной системы, пришла к выводу: человечество превысило планетарную границу, связанную с загрязнителями окружающей среды.

В журнале Science and Technology опубликованы результаты исследования.

С 1950 года химическое производство увеличилось в 50 раз, к 2050 году этот показатель утроится. Мировой рынок производит 350000 видов химических веществ: пластмассы, химикаты, пестициды, фармакологические препараты, передает издание FBM. Большое количество этих веществ попадает в окружающую среду. При этом скорость их появления превышает способности правительств оценивать риски и реагировать на проблемы.

В 2009 году ученые определили девять планетарных границ, определяющих стабильное состояние Земли в течение 10000 лет. В 2015 году они пришли к выводу, что 4 из 9 границ нарушены.

Глобальное производство продолжает расти, общая масса пластмасс на планете более чем в два раза превышает массу всех живых млекопитающих. При этом 80% произведенных пластмасс остается в окружающей среде и создает огромную экологическую опасность.

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