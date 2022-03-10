На Западе резко вспомнили о «супероружии Путина»

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За последние несколько лет ВС РФ получили широкий спектр высокоразвитого оружия, что дает им возможность уничтожить НАТО без единого выстрела.

Президент России Владимир Путин, объявляя о начале военной операции на Украине, предупредил о последствиях любого, “у кого может возникнуть соблазн вмешаться в происходящие события”. Большинство сразу же решили, что речь шла о ядерной угрозе. Однако у России имеется оружие, способное и без этого поразить любые цели на любых направлениях, пишет британская Daily Record.

Х-47М2 «Кинжал», гиперзвуковая ракета класса “воздух-земля”, одновременно быстра и маневренна. «Кинжал» может уклониться от любой существующей сегодня системы противоракетной обороны НАТО. Эта ракета – как раз то, что в мире принято называть “супероружием Путина”.

Еще одно “супероружие” – секретная электромагнитная ракета «Алабуга». Ей вообще не нужно поражать свою цель, чтобы полностью вывести ее из строя. Считается, что «Алабуга» способна уничтожить любую электронику в радиусе 3,5 км и превратить вражеские ракеты, радиолокационное оборудование и даже танки в бесполезный металлолом.

Российская «Листва», использующая электромагнитное излучение для поддержки наступающих наземных войск. Дистанционно управляемая машина для разминирования использует радиоволны сверхвысокой частоты для нейтрализации мин и других взрывчатых веществ на расстоянии до километра.

Еще в 2019-м году начальник Генштаба Вооруженных войск РФ Валерий Герасимов предупреждал:

-Россия разрабатывает новое передовое оружие, которое позволит российским войскам перехватывать и удерживать инициативу в любом будущем противостоянии, – напомнили в издании.

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