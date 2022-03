На замену дорогостоящим средствам: стиральный порошок своими руками

Подписывайтесь на новости RNT24 в

загрузка...





На сегодняшний день всё больше людей отказывается от покупных средств для стирки. Дело в том, что химические порошки нередко вызывают аллергические реакции. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются те потребители, у которых очень чувствительная кожа. Неорганический состав порошков, предназначенных для стирки, вызывает раздражение кожи и вредит здоровью. Потому лучше использовать средства, которые легко изготовить из натуральных ингредиентов. В нашей статье вы узнаете, как сделать стиральный порошок своими руками для разных видов ткани.

В изготовлении таких средств нет ничего сложного. К тому же их состав не многокомпонентный. А самое главное — то, что порошки для стирки, изготовленные в домашних условиях, не бьют по кошельку и не вредят экологии.

Как сделать стиральный порошок своими руками

© Depositphotos

Порошок для стирки синтетических тканей белого цвета

Список ингредиентов:

300 г хозяйственного мыла

500 г пищевой соды

200 г кальцинированной соды

3 капли эфирного масла

Изготовление:

Хозяйственное мыло натираем на терке. Добавляем к полученной стружке два вида соды и любое эфирное масло, аромат которого нравится. Тщательно всё перемешиваем.

© Depositphotos

Стиральный порошок для не цветных деликатных тканей

Список ингредиентов:

150 г хозяйственного мыла

3 ст. л. лимонной кислоты

500 г соли

Изготовление:

Измельчаем мыло. Мыльную стружку смешиваем с лимонной кислотой и солью. Перемешиваем все ингредиенты.

© Depositphotos

Жидкое средство для стирки тканей белого цвета

Список ингредиентов:

50 г хозяйственного мыла

5 литров воды

25 мл борной кислоты

50 г кальцинированной соды

8 капель эфирного масла

Изготовление:

Натираем хозяйственное мыло на терке. Ставим его на средний огонь, заливая 2,5 литрами воды. Варим до однородности. Вливаем оставшеюся воду. Добавляем борную кислоту и кальцинированную соду. Держим на огне, постоянно помешивая состав, до образования однородной массы. Полученный раствор накрываем крышкой и оставляем на 8 часов. Когда гель остынет, добавляем в него эфирное масло. Разливаем по баночкам.

© Depositphotos

Средства для стирки, изготовленные своими руками, имеют множество преимуществ. Они не содержат токсических веществ и не вредят ни здоровью человеку, ни экологии. Потому можете смело использовать такие порошки для стирки вещей белого цвета. Результат вас удивит!

The post На замену дорогостоящим средствам: стиральный порошок своими руками appeared first on Со Вкусом.

загрузка...

Не пропустите!