На замену дорогостоящим средствам: стиральный порошок своими руками

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На сегодняшний день всё больше людей отказывается от покупных средств для стирки. Дело в том, что химические порошки нередко вызывают аллергические реакции. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются те потребители, у которых очень чувствительная кожа. Неорганический состав порошков, предназначенных для стирки, вызывает раздражение кожи и вредит здоровью. Потому лучше использовать средства, которые легко изготовить из натуральных ингредиентов. В нашей статье вы узнаете, как сделать стиральный порошок своими руками для разных видов ткани.
В изготовлении таких средств нет ничего сложного. К тому же их состав не многокомпонентный. А самое главное — то, что порошки для стирки, изготовленные в домашних условиях, не бьют по кошельку и не вредят экологии.
Как сделать стиральный порошок своими руками
Порошок для стирки синтетических тканей белого цвета
Список ингредиентов:
- 300 г хозяйственного мыла
- 500 г пищевой соды
- 200 г кальцинированной соды
- 3 капли эфирного масла
Изготовление:
- Хозяйственное мыло натираем на терке.
- Добавляем к полученной стружке два вида соды и любое эфирное масло, аромат которого нравится.
- Тщательно всё перемешиваем.
Стиральный порошок для не цветных деликатных тканей
Список ингредиентов:
- 150 г хозяйственного мыла
- 3 ст. л. лимонной кислоты
- 500 г соли
Изготовление:
- Измельчаем мыло.
- Мыльную стружку смешиваем с лимонной кислотой и солью.
- Перемешиваем все ингредиенты.
Жидкое средство для стирки тканей белого цвета
Список ингредиентов:
- 50 г хозяйственного мыла
- 5 литров воды
- 25 мл борной кислоты
- 50 г кальцинированной соды
- 8 капель эфирного масла
Изготовление:
- Натираем хозяйственное мыло на терке. Ставим его на средний огонь, заливая 2,5 литрами воды. Варим до однородности.
- Вливаем оставшеюся воду. Добавляем борную кислоту и кальцинированную соду.
- Держим на огне, постоянно помешивая состав, до образования однородной массы.
- Полученный раствор накрываем крышкой и оставляем на 8 часов.
- Когда гель остынет, добавляем в него эфирное масло. Разливаем по баночкам.
Средства для стирки, изготовленные своими руками, имеют множество преимуществ. Они не содержат токсических веществ и не вредят ни здоровью человеку, ни экологии. Потому можете смело использовать такие порошки для стирки вещей белого цвета. Результат вас удивит!
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