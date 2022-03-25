На замену дорогостоящим средствам: стиральный порошок своими руками

стиральный порошок своими руками Полезные советы
На чтение 2 мин. Опубликовано Обновлено
Содержание
  1. Подписывайтесь на новости RNT24 в
  2. Как сделать стиральный порошок своими руками
  3. Порошок для стирки синтетических тканей белого цвета
  4. Стиральный порошок для не цветных деликатных тканей
  5. Жидкое средство для стирки тканей белого цвета

Подписывайтесь на новости RNT24 в

загрузка...


На сегодняшний день всё больше людей отказывается от покупных средств для стирки. Дело в том, что химические порошки нередко вызывают аллергические реакции. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются те потребители, у которых очень чувствительная кожа. Неорганический состав порошков, предназначенных для стирки, вызывает раздражение кожи и вредит здоровью. Потому лучше использовать средства, которые легко изготовить из натуральных ингредиентов. В нашей статье вы узнаете, как сделать стиральный порошок своими руками для разных видов ткани.

В изготовлении таких средств нет ничего сложного. К тому же их состав не многокомпонентный. А самое главное — то, что порошки для стирки, изготовленные в домашних условиях, не бьют по кошельку и не вредят экологии.

Как сделать стиральный порошок своими руками

© Depositphotos

Порошок для стирки синтетических тканей белого цвета

Список ингредиентов:

  • 300 г хозяйственного мыла
  • 500 г пищевой соды
  • 200 г кальцинированной соды
  • 3 капли эфирного масла

Изготовление:

  1. Хозяйственное мыло натираем на терке.
  2. Добавляем к полученной стружке два вида соды и любое эфирное масло, аромат которого нравится.
  3. Тщательно всё перемешиваем.

© Depositphotos

Стиральный порошок для не цветных деликатных тканей

Список ингредиентов:

  • 150 г хозяйственного мыла
  • 3 ст. л. лимонной кислоты
  • 500 г соли

Изготовление:

  1. Измельчаем мыло.
  2. Мыльную стружку смешиваем с лимонной кислотой и солью.
  3. Перемешиваем все ингредиенты.

© Depositphotos

Список ингредиентов:

  • 50 г хозяйственного мыла
  • 5 литров воды
  • 25 мл борной кислоты
  • 50 г кальцинированной соды
  • 8 капель эфирного масла

Изготовление:

  1. Натираем хозяйственное мыло на терке. Ставим его на средний огонь, заливая 2,5 литрами воды. Варим до однородности.
  2. Вливаем оставшеюся воду. Добавляем борную кислоту и кальцинированную соду.
  3. Держим на огне, постоянно помешивая состав, до образования однородной массы.
  4. Полученный раствор накрываем крышкой и оставляем на 8 часов.
  5. Когда гель остынет, добавляем в него эфирное масло. Разливаем по баночкам.

© Depositphotos

Средства для стирки, изготовленные своими руками, имеют множество преимуществ. Они не содержат токсических веществ и не вредят ни здоровью человеку, ни экологии. Потому можете смело использовать такие порошки для стирки вещей белого цвета. Результат вас удивит!

The post На замену дорогостоящим средствам: стиральный порошок своими руками appeared first on Со Вкусом.

Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)
загрузка...
 
 
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru
Translate »