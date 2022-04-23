на Youtube потеряли более 20% активных русскоязычных авторов

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Аналитическая компания Brand Analytics опубликовала свежую статистику по изменениям в русскоязычных социальных сетях и платформах, происходящими с февраля 2022 года.





Первое, на что обращают аналитики — падение на 21% числа активных русскоязычных авторов Youtube и объема публикуемого контента на 26% с 24 февраля по 20 апреля 2022 года. И это несмотря на несостоявшуюся блокировку Youtube.





При этом общая активность русскоязычных пользователей на социальных платформах к 20 апреля 2022 года снизилась незначительно от докризисных уровней – количество ежедневно активных авторов на ключевых платформах, в целом, стало меньше на 9%, а объем публикуемого контента уменьшился на 7%.

Наибольшую долю авторов потерял TikTok, снижение количества активных авторов составило 87%, контента – 93%. Это прямое следствие запрета для российских авторов публиковаться на площадке, а также невозможность для блогеров заработка.

На втором месте по доле ушедших авторов – соцсеть Instagram (запрещена в России, принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской), потерявшая 56% авторов и 55% контента.

Миграция пользователей привела к росту «ВКонтакте» на 22% по числу авторов и на 17% по объему контента. У Telegram – плюс 24% по авторам и плюс 5% по контенту.