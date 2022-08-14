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На YouTube хотят создасть создать маркетплейс, чтобы продавать подписки на стриминговые сервисы

На YouTube хотят создасть создать маркетплейс, чтобы продавать подписки на стриминговые сервисы

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщило, что YouTube намерен запустить интернет-магазин для продажи подписок на потоковые сервисы других компаний. Сейчас руководство сервиса ведёт переговоры с ними, запуск ожидается осенью. При этом сам «магазин каналов» разрабатывают уже полтора года.


Пока что в рамках подписки YouTube TV можно добавить подписку HBO Max, но в будущем число сервисов расширится. Источник не приводит подробностей об условиях, которые YouTube обсуждает с другими компаниями, но отмечается, что они разные в зависимости от сервиса.

Пока что в осуждении участвуют больше американские площадки. Сообщается, что представитель стриминговой площадки Peacock обсуждал с YouTube возможность добавления сервисов в «магазин». Также интерес проявляли в Walmart. Параллельно с этим компания ведёт переговоры и с владельцами облачных сервисов, что позволит расширить охват аудитории.

На данный момент не сообщается, какие сервисы будут доступны при запуске «магазина каналов» и в каких странах это произойдёт. Официального заявления за этот счёт пока не было.

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