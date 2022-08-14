На YouTube хотят создасть создать маркетплейс, чтобы продавать подписки на стриминговые сервисы

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщило, что YouTube намерен запустить интернет-магазин для продажи подписок на потоковые сервисы других компаний. Сейчас руководство сервиса ведёт переговоры с ними, запуск ожидается осенью. При этом сам «магазин каналов» разрабатывают уже полтора года.





Пока что в рамках подписки YouTube TV можно добавить подписку HBO Max, но в будущем число сервисов расширится. Источник не приводит подробностей об условиях, которые YouTube обсуждает с другими компаниями, но отмечается, что они разные в зависимости от сервиса.

Пока что в осуждении участвуют больше американские площадки. Сообщается, что представитель стриминговой площадки Peacock обсуждал с YouTube возможность добавления сервисов в «магазин». Также интерес проявляли в Walmart. Параллельно с этим компания ведёт переговоры и с владельцами облачных сервисов, что позволит расширить охват аудитории.

На данный момент не сообщается, какие сервисы будут доступны при запуске «магазина каналов» и в каких странах это произойдёт. Официального заявления за этот счёт пока не было.