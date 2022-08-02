На Wildberries начали продавать товары H&M

Онлайн-ретейлер Wildberries начал реализацию одежды бренда H&M, который объявил о решении свернуть бизнес в России. На сайте доступны толстовки, худи, сарафаны, спортивные костюмы, платья, детская одежда.





До этого Wildberries размещал на площадке товары многих брендов, которые приостановили деятельность в России, в частности, брендов группы Inditex (Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear), Mango.

Напомним, ранее H&M объявила о решении постепенно свернуть свою деятельность в России. В процессе ликвидации планировалось поэтапно, начиная с августа, открывать магазины сети на ограниченный период времени для продажи оставшихся товаров. Магазины в столичных ТЦ «Авиапарк» и «Метрополис» стали первыми, возобновившими работу.