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    «На все 300%»: командир батальона «Сомали» оценил работу своих солдат в Мариуполе

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    «На все 300%»: командир батальона «Сомали» оценил работу своих солдат в Мариуполе

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    Maximilian Clarke/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Комбат донбасского батальона «Сомали» Тимур Курилкин,
    известный по позывному «Бойкот», рассказал о работе своих сослуживцев.

    Авторы Telegram-канала
    «WarGonzo» побеседовали
    с Курилкиным, и тот высказался об освобождении Мариуполя от украинских
    националистов. По словам комбата, это только «первая точка», он и его бойцы
    готовы работать дальше. Курилкин оценил работу своих солдат на «все 300%».

    «На все 300%»: командир батальона «Сомали» оценил работу своих солдат в Мариуполе
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    «На 300% выложились все, полностью и до отказа. Все поставленные задачи были выполнены. Едем домой, пока, а завтра уже в бой», — сказал Курилкин.

    Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
    президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
    связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
    Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

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