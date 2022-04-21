«На все 300%»: командир батальона «Сомали» оценил работу своих солдат в Мариуполе

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«WarGonzo» побеседовали

с Курилкиным, и тот высказался об освобождении Мариуполя от украинских

националистов. По словам комбата, это только «первая точка», он и его бойцы

готовы работать дальше. Курилкин оценил работу своих солдат на «все 300%».