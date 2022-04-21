«На все 300%»: командир батальона «Сомали» оценил работу своих солдат в Мариуполе

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Комбат донбасского батальона «Сомали» Тимур Курилкин,
известный по позывному «Бойкот», рассказал о работе своих сослуживцев.
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«WarGonzo» побеседовали
с Курилкиным, и тот высказался об освобождении Мариуполя от украинских
националистов. По словам комбата, это только «первая точка», он и его бойцы
готовы работать дальше. Курилкин оценил работу своих солдат на «все 300%».
«На 300% выложились все, полностью и до отказа. Все поставленные задачи были выполнены. Едем домой, пока, а завтра уже в бой», — сказал Курилкин.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.