На видео попало уничтожение украинской ПВО С-300 на Запорожском направлении российскими БПЛА «Ланцет»

Российский ударный беспилотник «Ланцет» уничтожил украинский ПВО С-300 на Запорожском направлении. Об этом сообщил источник из силовых структур РФ, передает РИА Новости.
В Сети появились кадры аэровидеосъемки с ударом по украинским ПВО. На видео запечатлен момент детонации пусковой установки после поражения ее российскими БПЛА.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.
Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся точечно и исключительно по военным объектам Украины — мирному населению со стороны российских войск ничего не угрожает.