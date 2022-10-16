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На видео попало уничтожение украинской ПВО С-300 на Запорожском направлении российскими БПЛА «Ланцет»

На видео попало уничтожение украинской ПВО С-300 на Запорожском направлении российскими БПЛА «Ланцет»
Global Look Press | Kalashnikov Media

Российский ударный беспилотник «Ланцет» уничтожил украинский ПВО С-300 на Запорожском направлении. Об этом сообщил источник из силовых структур РФ, передает РИА Новости.

В Сети появились кадры аэровидеосъемки с ударом по украинским ПВО. На видео запечатлен момент детонации пусковой установки после поражения ее российскими БПЛА.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.

Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся точечно и исключительно по военным объектам Украины — мирному населению со стороны российских войск ничего не угрожает.

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