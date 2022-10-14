На Урале иномарка сбила 14-летнюю девочку с двухлетним ребенком на руках

По информации полицейских, на улице Октябрьской 61-летний водитель машины Opel Meriva при выполнении поворота налево совершил наезд на 14-летнюю школьницу, которая несла на руках двухлетнего ребенка. Дорожное происшествие случилось на нерегулируемом пешеходном переходе.