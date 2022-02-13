На улицах российской столицы появились плакаты в поддержку фигуристки Валиевой

Россияне поддерживают фигуристку Камилу Валиеву, которую подозревают в употреблении допинга. На улицах Москвы появляются баннеры, плакаты и рекламные щиты с надписью: «Камила, мы с тобой!».

В декабре Валиева сдала допинг-тест, который показал положительный результат на триметазидин. Доказательств в том, что спортсменка принимала препарат умышленно пока нет. Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) рассмотрит дело российской фигуристки 13 февраля, сообщает Sports.ru.

С обвинениями в адрес Валиевой несогласны не только болельщики, но и тренер фигуристки Этери Тутберидзе. Евгений Плющенко выразил уверенность в необыкновенном таланте спортсменки, а также поддержку Валиевой и всему тренерскому штабу.

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