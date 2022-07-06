На украинский сайт «Миротворец» внесли бывшего президента Петра Порошенко

Украинский сайт «Миротворец» внес данные Петра Порошенко. Бывшего президента Украины обвинили в отмывании денег на оружии для ВСУ. Об этом рассказал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в своем Telergam-канале.
Политик отметил, что сайт был запущен именно во время президентства Порошенко. А теперь его собственное «детище» подчиняется новому руководителю и поглотило своего «создателя».
«А что так? Теперь вдруг все резко прозрели и внезапно осознали, что Порошенко воровал миллиардами и наживался на конфликте? До этого все ок было? Или до команды “фас” все закрывали на это глаза», — прокомментировал новость Журавко.
Отметим, что сайт «Миротворец» был создан в августе 2014 года по инициативе бывшего в то время внештатным советником министра внутренних дел Украины.