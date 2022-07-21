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На Украине запустили новую систему контроля поставок западного оружия

На Украине запустили новую систему контроля поставок западного оружия
Федеральное агентство новостей

Система мониторинга поставок западного вооружения была запущена на Украине. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.

Согласно его заявлению, механизм представляет собой хранилище информационно-аналитического модуля главного ситуационного центра государства «СОТА». Эта система была запущена при поддержке аппарата СНБО совместно с военным ведомством Украины.

«Все, что пересекает нашу границу, находится под пристальным контролем, в чем можно будет убедиться», — констатировал Данилов.

Он добавил, что с помощью вышеупомянутой системы, которая начала функционировать с 2019 года, оценивается состояние нацбезопасности государства. Эти данные позволяют координировать деятельность госорганов.

Ранее стало известно, что Евросоюз решил выделить новый пакет военной помощи «для дальнейшей поддержки» ВСУ на сумму в размере 500 миллионов долларов, передает RT.

Вооружение НАТО Украина
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