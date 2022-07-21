На Украине запустили новую систему контроля поставок западного оружия

Система мониторинга поставок западного вооружения была запущена на Украине. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.
Согласно его заявлению, механизм представляет собой хранилище информационно-аналитического модуля главного ситуационного центра государства «СОТА». Эта система была запущена при поддержке аппарата СНБО совместно с военным ведомством Украины.
«Все, что пересекает нашу границу, находится под пристальным контролем, в чем можно будет убедиться», — констатировал Данилов.
Он добавил, что с помощью вышеупомянутой системы, которая начала функционировать с 2019 года, оценивается состояние нацбезопасности государства. Эти данные позволяют координировать деятельность госорганов.
Ранее стало известно, что Евросоюз решил выделить новый пакет военной помощи «для дальнейшей поддержки» ВСУ на сумму в размере 500 миллионов долларов, передает RT.