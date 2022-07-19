На Украине запретили называть объекты словами, связанными с Россией

По словам парламентария, за принятие закона проголосовали 253 депутата. Гончаренко подчеркнул, что Украина не должна иметь «каике-либо связи с Россией».

«На Украине запретили присваивать географическим объектам названия, которые превозносят и пропагандируют или ее достопримечательности, даты, города или известных деятелей», — рассказал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Депутаты Верховной рады проголосовали в первом чтении за принятие закона, запрещающего присваивать географическим объектам Украины названия, связанные с Россией. Об этом сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко.