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На Украине запретили называть объекты словами, связанными с Россией

На Украине запретили называть объекты словами, связанными с Россией
Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Globallookpress

Депутаты Верховной рады проголосовали в первом чтении за принятие закона, запрещающего присваивать географическим объектам Украины названия, связанные с Россией. Об этом сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко.

«На Украине запретили присваивать географическим объектам названия, которые превозносят и пропагандируют или ее достопримечательности, даты, города или известных деятелей», — рассказал Гончаренко в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, за принятие закона проголосовали 253 депутата. Гончаренко подчеркнул, что Украина не должна иметь «каике-либо связи с Россией».

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