На территории украинского государства запрещают снимать на видео происходящее на улицах. Об этом корреспонденту ФАН сообщили сами украинцы.

По словам мирного населения, особенно строго запрет касается съемки техники Вооруженных сил Украины. По мнению представителей власти, подобными действиями украинцы содействуют «врагу» и прямо докладывают ему о местоположении техники и военных.

Помимо этого, до многих граждан через мессенджеры довели информацию о том, что специальная система CDMX начнет мониторить сообщения и звонки на территории Украины. Изменения вступят в силу якобы с пятницы, 25 февраля.

«Распространяется практически запрет на информацию, но кто это делает — неясно», — говорит житель Одессы ФАН.

Выяснилось, что к подобной фейковой рассылке прибегали еще в 2017 году, чтобы вызвать волнения среди граждан и обострить действующие конфликты.

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