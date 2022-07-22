На Украине снова собираются воровать российский газ

Киеву следует начать воровать российский газ из транзитных трубопроводов. Об этом заявил экс-спикер Верховной рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Политик планирует исполнить транзитные обязательства перед западными партнерами за счет нарушения прав российской стороны.
«Излишки российского газа необходимо конфисковать по закону и закачивать в наши хранилища. Потому что выходит парадоксальная ситуация — ежедневно мы прокачиваем миллионы кубометров российского газа и не обеспечиваем собственные хранилища необходимыми запасами», — считает Разумков.
Он призвал украинские власти и «Нафтогаз» разработать для этого стратегический план развития отрасли.