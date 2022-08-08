На Украине построят завод по производству беспилотников Bayraktar. В них будут использоваться украинские двигатели

Если сейчас Украина закупает беспилотники Bayraktar, то в скором времени они будут производиться на месте: турецкая компания Baykar Makina купила на Украине земельный участок под строительство завода по производству БПЛА Bayraktar. Об этом в понедельник заявил посол Украины в Турции Василий Боднар.





«Владелец компании Baykar создал свою украинскую компанию на Украине, эта компания уже приобрела земельный участок, они разработали проект самого завода и намерены реализовать его до конца, поскольку это было почти личное обязательство владельцев компании сделать это производство на Украине», — сказал он.

По его словам, на произведенных заводом беспилотниках будут использоваться украинские комплектующие. «На значительной части моделей, которые будут производиться на этом заводе, будут стоять комплектующие украинского производства. Это могут быть двигатели, другие запасные части, колеса, много чего разного, что есть высокотехнологичное у нас, и может быть использовано для этих летательных аппаратов», — добавил посол.

19 июля украинский кабмин одобрил законопроект о ратификации соглашения с Турцией о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической областях, которое позволит построить на Украине завод по производству и обслуживанию Bayraktar.