Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о планах Киева переломить ход конфликта до наступления зимы.
Вместе с этим украинский чиновник в очередной раз пообещал «много сюрпризов». Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Официальный Киев неоднократно делал такого рода заявления. Так, например, в июле украинский лидер после переговоров с главой Правительства Нидерландов Марком Рютте назвал помощь Амстердама «неприятным сюрпризом».
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.