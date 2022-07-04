На Украине опровергли сообщения СМИ о том, что ВСУ находятся в километре от Херсона

Появившаяся в СМИ информация, что ВСУ якобы находятся в километре от Херсона, не соответствует действительности. Об этом заявила глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
Ранее некоторые издания растиражировали новость о том, что украинские националисты подошли к Херсону «на расстоянии снайперского выстрела», передает Report.
В частности, издание The Economist, ссылаясь на неназванный источник из числа представителей украинской военной разведки, сообщило, что украинские подразделения планирую совершить контратаку, и в течение одной-двух следующих недель усилятся бои в районе Николаева, и в северной части, в районе Зеленодольска.
При этом авторы издания констатируют, что текущие события «не похожи на полноценное контрнаступление». В настоящее время украинская армия занята больше тем, что тщетно пытается остановить активное продвижение ВС РФ на востоке.