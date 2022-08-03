На Украине назвали условие разрыва дипотношений с Белоруссией

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев разорвет дипломатические отношения с Минском, если Белоруссия решит отправить свои вооруженные силы на территорию Украины.
«Уже говорил публично, и моя позиция не изменилась: если белорусские вооруженные силы зайдут на территорию Украины, я немедленно отправлю предложение разорвать с ними дипломатические отношения», — цитирует Кулебу РИА Новости.
Министр заявил, что власти Украины трезво анализируют происходящие события и «не держат иллюзий» относительно позиции Белоруссии.