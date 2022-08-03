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На Украине назвали условие разрыва дипотношений с Белоруссией

На Украине назвали условие разрыва дипотношений с Белоруссией
SergKh78 / CC BY-SA 4.0 / wikipedia.org

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев разорвет дипломатические отношения с Минском, если Белоруссия решит отправить свои вооруженные силы на территорию Украины.

«Уже говорил публично, и моя позиция не изменилась: если белорусские вооруженные силы зайдут на территорию Украины, я немедленно отправлю предложение разорвать с ними дипломатические отношения», — цитирует Кулебу РИА Новости.

Министр заявил, что власти Украины трезво анализируют происходящие события и «не держат иллюзий» относительно позиции Белоруссии.

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RusNewsToday24
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