На Украине могут легализовать однополые браки, петицию рассмотрит Зеленский

На Украине собран необходимый минимум голосов под петицией, авторы которой выступают за легализацию однополых браков. Документ рассмотрит президент Владимир Зеленский.
Под петицией уже подписалось более 25 тысяч человек, теперь ее направят главе государства. Авторы инициативы считают, что представители нетрадиционной ориентации должны иметь право на семью.
Тема однополых отношений и в Европе не вызывает однозначную реакцию. Некоторые политики подчеркивают, что семья — это союз мужчины и женщины. С таким заявлением ранее выступил президент Чехии Милош Земан, отметивший, что откажется подписывать закон, разрешающий однополые браки.