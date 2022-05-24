На Украине избили музыканта за песню на русском языке

Местный музыкант подвергся нападению на западе Украины в Ивано-Франовске. Причиной избиения стало его исполнение песни на русском языке.
Музыкальный исполнитель, который подвергся жестокому нападению, является местным жителем. Прохожие пытались остановить агрессоров и вызвать полицию.
«В Ивано-Франковске прямо на улице избили музыканта, который пел на русском языке. Местные паблики сообщают, что сам музыкант местный», — сообщает издание «Страна.ua».
Проявление русофобии отражается не только в поведении местных жителей, но и в действиях властей. В апреле стало известно, что все улицы в Ивано-Франковске, названные в честь русских писателей и ученых, будут переименованы.
Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас на Западе наблюдается оголтелая русофобия. Лидер страны отметил, что там давно закрывают глаза на неонацизм, который процветает на Украине.