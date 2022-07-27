На территории Хлыновского кремля в Кирове пройдут археологические раскопки

Управление государственной охраны Кировской области определило место проведения будущих археологических раскопок. Как сообщили в пресс-службе ведомства, они пройдут в центральной части города, на Динамовском проезде, — на территории кремля Хлынова-Вятки.
Участок, который планируют обследовать ученые и специалисты, находится рядом с местом расположения части кремлевского вала и стеной древнего женского Преображенского монастыря, сообщает «Кировская правда».
Определенные прогнозы уже составлены, но археологи подчеркивают, что их обоснованность могут подтвердить или опровергнуть только работа «в поле», то есть непосредственно раскопки.
Работы начнутся уже совсем скоро, хотя еще продолжается набор работников, умеющих управляться с лопатой. Археологи ждут на помощь всех, кто хочет прикоснуться к прошлому.