На SuperJob появилось резюме «Космического коммуникатора/мемодела» от полного тезки бывшего главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Этот человек «почти заслал нашего «Казачка» на Марс»

Примечательное резюме сегодня появилось в базе SuperJob от некого Дмитрия Рогозина, претендующего на должность «Космического коммуникатора/мемодела». Соискатель указывает, что отработал на предыдущем месте 4 года и 2 месяца, а сейчас, на новом месте работы, готов к командировкам – по договоренности.

Текст резюме выглядит так:





Случайно или нет, но резюме опубликовали сегодня после того, как Дмитрий Рогозин покинул пост главы Роскосмоса. Сам же бывший глава Роскосмоса сегодня опубликовал в своем Telegram-канале песню с характерным названием «РУССКИЕ final MIX». Очевидно, собственного сочинения.