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На SuperJob появилось резюме «Космического коммуникатора/мемодела» от полного тезки бывшего главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Этот человек «почти заслал нашего «Казачка» на Марс»

На SuperJob появилось резюме «Космического коммуникатора/мемодела» от полного тезки бывшего главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Этот человек «почти заслал нашего «Казачка» на Марс»

Примечательное резюме сегодня появилось в базе SuperJob от некого Дмитрия Рогозина, претендующего на должность «Космического коммуникатора/мемодела». Соискатель указывает, что отработал на предыдущем месте 4 года и 2 месяца, а сейчас, на новом месте работы, готов к командировкам – по договоренности.

Текст резюме выглядит так:

На SuperJob появилось резюме «Космического коммуникатора/мемодела» от полного тезки бывшего главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Этот человек «почти заслал нашего «Казачка» на Марс»

Случайно или нет, но резюме опубликовали сегодня после того, как Дмитрий Рогозин покинул пост главы Роскосмоса. Сам же бывший глава Роскосмоса сегодня опубликовал в своем Telegram-канале песню с характерным названием «РУССКИЕ final MIX». Очевидно, собственного сочинения. 

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