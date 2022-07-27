На Ставрополье производство водки в 2022 году выросло на 30%

В первом полугодии 2022 ода производство водки на Ставрополье выросло на 30% по сравнению с предыдущим годом, составив 79,6 тысяч декалитров.
Всего, по данным Росалкогольрегулирования, в Северо-Кавказском федеральном округе производство водки составило 669 тысяч декалитров, а больше всего, 458,8 тысяч декалитров, ее было произведено в Кабардино-Балкарии, сообщает сетевое издание «АТВмедиа».
В целом по стране лидируют по производству водки Московская область (7,6 миллиона декалитров), , Татарстан (4,2 миллиона декалитров), Вологодская область (2 миллиона декалитров).