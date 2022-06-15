На Ставрополье осудили военнослужащего за ДТП с двумя погибшими

Водитель-разведчик ехал за рулем бронетранспортера в составе военной колонны по автомобильной дороге «Ессентуки-Юца», не убедился, что дорога свободна. Он продолжил движение и столкнулся с автомобилем, ехавшим по главной дороге, передает издание «АТВмедиа». Два человека погибли, несовершеннолетнему пассажиру причинен тяжкий вред здоровью.