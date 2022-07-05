На словацком ТВ показали карту раздела Украины «после» спецоперации

Словацкий телеканал показал в эфире карту Украины, а если быть точнее — карту раздела Украины между западными странами — после завершения спецоперации России. Об этом рассказал политолог Александр Сосновский.
Судя по предоставленной «карте», Украину буквально поделят между собой множество западных государств. Среди стран, которым «достанется» та или иная территория, показали Германию, США, Швейцарию, Италию, Швецию, Норвегию, Польшу, Италию, Ирландию и даже Исландию — максимально удаленную от Украины страну из списка.
«Вот и цели западной помощи ясны», — добавил Сосновский в своем Telegram-канале.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.