На словацком ТВ показали карту раздела Украины «после» спецоперации

Судя по предоставленной «карте», Украину буквально поделят между собой множество западных государств. Среди стран, которым «достанется» та или иная территория, показали Германию, США, Швейцарию, Италию, Швецию, Норвегию, Польшу, Италию, Ирландию и даже Исландию — максимально удаленную от Украины страну из списка.