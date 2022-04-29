на сколько подорожали популярные «китайцы» в России с 1 января по 29 апреля 2022

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Эксперты аналитического агентства «Автостат» составили наглядный график, который демонстрирует, насколько сильно подорожали популярные китайские автомобили в России в этом году.

За первые четыре месяца 2022 года цены на новые автомобили в России выросли весьма ощутимо, при этом ситуация задела и китайские модели, которые считают наиболее одними из наиболее доступных, а также самых технически оснащённых на рынке.





Для этого использовались данные сайта «Цена Авто» на 1 января и 29 апреля 2022 года. Самый продаваемый в этом году в России китайский автомобиль – Haval Jolion – с начала года подорожал сильнее всех, на целых 71%. Он прибавил целый миллион рублей.

Также очень популярный в России кроссовер Chery Tiggo 7 Pro подорожал с 1 690 000 до 2 520 000 рублей (+49%). Haval F7 прибавил 53%, подорожав с 1 729 000 до 2 639 000 рублей.

Haval H9 подорожал на 64%, но если раньше его можно было купить менее чем за 3 млн рублей, то в конце апреля он продаётся почти за 5 млн рублей. Exeed VX подорожал примерно на 1,5 млн рублей, а Exeed TXL стал дороже на 1,3 млн рублей.





Минимальный рост цены продемонстрировал FAW Besturn X40, который стало дороже всего на 18% или на 250 тыс. рублей. Модели Geely не вошли в чарт, так как их цены не указаны на официальном сайте.