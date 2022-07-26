На сайте Зеленского появилась петиция о предоставлении гражданства Джонсону

Украинцы подали петицию о предоставлении гражданства объявившему о своей отставке премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Инициатива появилась на сайте президента Владимира Зеленского.
Согласно полученной информации, инициативу уже поддержали 70 граждан. Петиция должна набрать 25 тысяч голосов, чтобы ее рассмотрел Зеленский.
«Прошу Вас рассмотреть возможность присвоения гражданства Украины Борису Джонсону и подать его кандидатуру на пост премьер-министра Украины», – сказано в петиции.
Автор инициативы считает, что такой шаг обернется мировой поддержкой. Кроме того, он считает Джонсона образованным в политической, финансовой и юридических сферах.