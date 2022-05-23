на Samsung Galaxy Watch4 прибыл Google Assistant

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Владельцы умных часов Galaxy Watch4 (обзор) ждали появления поддержки голосового помощника Google Assistant (Google Ассистент) с тех пор, как Samsung выпустила их в прошлом году. На момент релиза часы предлагали лишь фирменный помощник Bixby, а теперь стало доступно обновление с Google Assistant.





Отметим, что Google впервые продемонстрировала «Ассистента» для Galaxy Watch 4 ещё в феврале, но до настоящего момента обещанный помощник Google был недоступен для пользователей Samsung Galaxy Watch4. Теперь же пользователи смогут загрузить необходимое ПО прямо из Google Play Store на устройстве.

Первое время Google Assistant будет доступен в десяти регионах, включая Австралию, Канаду, Францию, Германию, Ирландию, Японию, Тайвань, Корею, Великобританию и США.